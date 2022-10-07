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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.10.2022 15:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un teması dünyanın yaşanabilir bir habitat olarak kalmasının önündeki en büyük tehlike olan iklim değişikliğine karşı değişik sektörlerdeki teknoloji ve üretim alternatiflerini çözüm olarak ortaya koyan şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Söz konusu yatırım araçları Tarım: Daha az karbon salınımı ile tarım, gıda ve temiz su alanlarında faaliyet gösteren şirketler, Elektrik ve Isınma : Rüzgar, güneş, hidrojen teknolojileri vb. kullanan temiz enerji şirketleri, fosil yakıtlar yerine ısı pompaları vb. ısınma çözümleri sunan şirketler, Ulaşım : Ulaşım ve taşıma alanında fosil yakıt yerine elektrik motorlarının üretilmesi, kullanılması, geliştirilmesi ve pil üretimi konusunda faaliyet gösteren şirketler, Geri dönüşüm ve yeniden kullanım: Doğal ya da suni kaynakların kullanımını ve tüketimini azaltacak şekilde, geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunda çözümler üreten, yeniden kullanım amacıyla ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeleri yenileyerek yeni ürünler üreten ve geliştiren şirketler, İnşaat : Konut ya da ticari binalarda karbon salınımını minimize edecek şekilde, ısınma, soğutma, havalandırma, çatı ve duvar izolasyonu, led aydınlatma ve ısı pompaları vb konularda yenilikçi çözümler üreten veya kullanan şirketler, tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, belirtilen fon temasına uygun yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fon'un amacı önümüzdeki dönemde küresel enerji sektöründe gerçekleşebilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılım payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068872


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KONYA 1.490,50 139.457.789 % 10,00  
CRFSA 40,30 144.869.325 % 9,99  
KRONT 53,65 79.166.590 % 9,98  
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Yarım 3.320 3.365 -23,00  
Çeyrek 1.663 1.682 -12,00  
Gümüş.Ons 20,23 20,26 -0,41  
Gümüş Gr. 12,05 12,07 -0,29  
B. Petrol 97,97 97,97 3,55  
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