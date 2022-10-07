***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.10.2022 15:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un teması dünyanın yaşanabilir bir habitat olarak kalmasının önündeki en büyük tehlike olan iklim değişikliğine karşı değişik sektörlerdeki teknoloji ve üretim alternatiflerini çözüm olarak ortaya koyan şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Söz konusu yatırım araçları Tarım: Daha az karbon salınımı ile tarım, gıda ve temiz su alanlarında faaliyet gösteren şirketler, Elektrik ve Isınma : Rüzgar, güneş, hidrojen teknolojileri vb. kullanan temiz enerji şirketleri, fosil yakıtlar yerine ısı pompaları vb. ısınma çözümleri sunan şirketler, Ulaşım : Ulaşım ve taşıma alanında fosil yakıt yerine elektrik motorlarının üretilmesi, kullanılması, geliştirilmesi ve pil üretimi konusunda faaliyet gösteren şirketler, Geri dönüşüm ve yeniden kullanım: Doğal ya da suni kaynakların kullanımını ve tüketimini azaltacak şekilde, geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunda çözümler üreten, yeniden kullanım amacıyla ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeleri yenileyerek yeni ürünler üreten ve geliştiren şirketler, İnşaat : Konut ya da ticari binalarda karbon salınımını minimize edecek şekilde, ısınma, soğutma, havalandırma, çatı ve duvar izolasyonu, led aydınlatma ve ısı pompaları vb konularda yenilikçi çözümler üreten veya kullanan şirketler, tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, belirtilen fon temasına uygun yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fon'un amacı önümüzdeki dönemde küresel enerji sektöründe gerçekleşebilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılım payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068872
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,1519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0358
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.016,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,01
|Açılış
|: 1.016,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5799
|18,5905
|% 0,03
|
|Euro
|18,1399
|18,1524
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,5655
|20,6686
|% -0,49
|
|Frank
|18,6391
|18,7514
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9293
|4,9540
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-10,87
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|-7,34
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.814
|6.884
|-47,00
|
|Yarım
|3.320
|3.365
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,29
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|3,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
-
17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
MEDTR, KIMMR, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında