***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriTürkiye Cumhuriyeti Hazinesinin yurtiçinde ve yurtdışında ihraç ettiği borçlanma araçları ile Türk şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yaparak istikrarlı bir getiri hedefler.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068875BIST