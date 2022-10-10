***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2022 16:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon toplam değerinin %20'sini aşamaz. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070026
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6144
En Düşük
18,5467
18:0518,0711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0848
En Düşük
18,0194
18:05996,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,17
|Açılış
|: 996,86
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
998,45
En Düşük
994,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5721
|18,5822
|% 0,03
|
|Euro
|18,0167
|18,0362
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,4809
|20,5836
|% -0,00
|
|Frank
|18,5147
|18,6262
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-26,75
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.703
|6.781
|0,00
|
|Yarım
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,95
|95,95
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUUN, COSMO, YAPRK, KMPUR, MEGAP, MEGAP, KTSKR, SAYAS, HUNER, CRFSA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INFO, KIMMR, MARTI
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17:59
DOKTA, TRCAS, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında