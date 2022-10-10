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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.10.2022 16:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.Detaylı bilgiye izahnamenin II. maddesinden ulaşılabilir. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070041


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BIST En Aktif Hisseler16:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 36,82 37.659.870 % 9,98  
CRFSA 44,32 85.820.743 % 9,98  
COSMO 52,10 1.398.660 % 9,96  
ULUUN 31,60 343.328.933 % 9,95  
RTALB 8,62 116.973.564 % 9,95  
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16:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5743 18,5843 % -0,17  
Euro 18,0475 18,0649 % -0,20  
Sterlin 20,5207 20,6236 % -0,28  
Frank 18,5465 18,6582 % -0,51  
Riyal 4,9239 4,9486 % -0,28  
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16:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.676 -19,28  
Altın Gr. 1.002 1.002 -12,09  
Cumhuriyet 6.692 6.794 -90,00  
Tam 6.739 6.790 -141,00  
Yarım 3.284 3.319 -69,00  
Çeyrek 1.645 1.659 -35,00  
Gümüş.Ons 19,75 19,78 -0,38  
Gümüş Gr. 11,87 11,88 -0,19  
B. Petrol 97,77 97,77 -0,15  
Seans Raporu 16:05
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