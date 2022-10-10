***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2022 16:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.Detaylı bilgiye izahnamenin II. maddesinden ulaşılabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070041
BIST
16:053.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 23,80
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:0518,5843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0317
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:0518,0649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0368
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:051.002,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -12,09
|Açılış
|: 1.002,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler16:05
|DOKTA
|36,82
|37.659.870
|% 9,98
|
|CRFSA
|44,32
|85.820.743
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|ULUUN
|31,60
|343.328.933
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.973.564
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.768.648
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,71
|133.130.023
|% -5,80
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,80
|4.694.913.436
|% 1,90
|
|ASELS
|32,56
|2.448.413.638
|% 3,43
|
|EKGYO
|4,34
|1.985.324.439
|% 0,93
|
|SASA
|85,50
|1.957.776.441
|% -1,78
|
|SISE
|30,22
|1.895.130.460
|% 1,55
|
|EKGYO
|4,34
|1.985.324.439
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|269.551.352
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|1.013.231.583
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,32
|624.323.069
|% -0,19
|
|AKFGY
|3,70
|387.807.613
|% 6,02
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5743
|18,5843
|% -0,17
|
|Euro
|18,0475
|18,0649
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,5207
|20,6236
|% -0,28
|
|Frank
|18,5465
|18,6582
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9239
|4,9486
|% -0,28
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|-19,28
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,09
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.794
|-90,00
|
|Tam
|6.739
|6.790
|-141,00
|
|Yarım
|3.284
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,77
|97,77
|-0,15
|