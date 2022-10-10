***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un teması gereği Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80'i altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları, altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ve emtiaları takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ve bu temaya uygun yatırım fonları katılma payları ile emtia endeks/kompozisyonlarına dayanan ETC'lerden oluşacaktır. Altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ve metaller (bakır, platin, paladyum, alüminyum, çinko vb.), enerji üretiminde kullanılan ham maddeler (petrol, doğalgaz vb.), tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri (mısır, soya fasulyesi, buğday, pirinç, kakao, kahve, pamuk, şeker, et vb.) gibi emtialar Fon teması kapsamında değerlendirilecektir. Fon'un yatırım stratejisi kapsamında portföye dahil edilecek altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ile para ve sermaye piyasası araçları ve bunların ağırlıkları, portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecek, fon portföyü aktif bir şekilde yönetilecektir. Dolayısıyla, sabit bir emtia dağılımı ile pasif portföy yönetimi stratejisi izlenmeyecektir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069612BIST