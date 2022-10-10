***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2022 11:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un teması gereği Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80'i altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları, altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ve emtiaları takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ve bu temaya uygun yatırım fonları katılma payları ile emtia endeks/kompozisyonlarına dayanan ETC'lerden oluşacaktır. Altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ve metaller (bakır, platin, paladyum, alüminyum, çinko vb.), enerji üretiminde kullanılan ham maddeler (petrol, doğalgaz vb.), tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri (mısır, soya fasulyesi, buğday, pirinç, kakao, kahve, pamuk, şeker, et vb.) gibi emtialar Fon teması kapsamında değerlendirilecektir. Fon'un yatırım stratejisi kapsamında portföye dahil edilecek altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ile para ve sermaye piyasası araçları ve bunların ağırlıkları, portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecek, fon portföyü aktif bir şekilde yönetilecektir. Dolayısıyla, sabit bir emtia dağılımı ile pasif portföy yönetimi stratejisi izlenmeyecektir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069612
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0385
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,5931
En Düşük
18,5241
18:0518,0475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0475
En Düşük
18,0105
18:05994,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,58
|Açılış
|: 993,67
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
996,45
En Düşük
992,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5447
|18,5463
|% -0,21
|
|Euro
|17,9930
|18,0475
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,2973
|20,3991
|% -0,18
|
|Frank
|18,5297
|18,6413
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9218
|4,9465
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-0,06
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.674
|6.752
|-16,00
|
|Yarım
|3.252
|3.301
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|-2,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR