***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYYAPO00634Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 18.10.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma Payı Alım Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde alınan talimatlar, izleyen ilk işgünü verilmiş olarak kabul edilir ve ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım İade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satın alınması veya Fon'a iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, alım emrinin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları tahsisli olarak sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, swap sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları ve kira sertifikası işlemleri ve ileri valörlü kıymetli maden alım işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım ve satım yönünde swaptio