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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.10.2022 11:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYYAPO00642
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 18.10.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma Payı Alım Yatırımcılar adına yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde, saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Katılma Payı Satım İade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası'nın tam gün açık olduğu yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Katılma payı satın alınması veya fona iadesi yalnızca Kurucu aracılığıyla yapılır. 1 A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Kurucu tarafından Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Fon'a sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları B Grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel
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CRFSA 46,88 77.839.610 % 10,00  
KONYA 1.928,30 110.741.461 % 10,00  
PENTA 532,40 78.690.358 % 10,00  
POLTK 784,50 20.141.283 % 10,00  
YAPRK 42,18 40.190.789 % 9,96  
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Frank 18,5747 18,6866 % -0,09  
Riyal 4,9331 4,9579 % 0,06  
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14:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.653 2,30  
Altın Gr. 988 988 1,19  
Cumhuriyet 6.653 6.754 -27,00  
Tam 6.685 6.754 25,00  
Yarım 3.257 3.304 15,00  
Çeyrek 1.632 1.653 8,00  
Gümüş.Ons 18,72 18,75 0,08  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 0,04  
B. Petrol 91,56 91,56 -0,06  
Seans Raporu 14:10
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