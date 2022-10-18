***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.10.2022 15:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. USD 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072656
BIST
17:213.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 30,92
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:2118,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:2118,2283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1005
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:21977,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -10,19
|Açılış
|: 977,29
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GESAN
|149,60
|548.267.028
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|420.202.849
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|301.637.727
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|180.030.049
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|28.472.369
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,99
|19.698.888
|% -8,11
|
|ODAS
|7,80
|5.173.371.160
|% -6,81
|
|KIMMR
|6,74
|7.870.762
|% -6,65
|
|AKFGY
|4,15
|323.005.087
|% -6,32
|
|PEGYO
|2,45
|36.661.659
|% -5,04
|
|THYAO
|97,50
|5.584.557.197
|% 0,26
|
|ODAS
|7,80
|5.173.371.160
|% -6,81
|
|YKBNK
|9,61
|4.998.196.233
|% 2,34
|
|AKBNK
|15,41
|4.811.933.652
|% 2,12
|
|ISCTR
|9,92
|3.874.817.890
|% 4,75
|
|ODAS
|7,80
|5.173.371.160
|% -6,81
|
|YKBNK
|9,61
|4.998.196.233
|% 2,34
|
|EKGYO
|4,39
|1.881.875.097
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|3.874.817.890
|% 4,75
|
|AKBNK
|15,41
|4.811.933.652
|% 2,12
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5865
|18,5968
|% 0,07
|
|Euro
|18,2212
|18,2283
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,8609
|20,9655
|% -0,58
|
|Frank
|18,4568
|18,5680
|% -0,90
|
|Riyal
|4,9339
|4,9586
|% -0,01
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|-17,68
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-11,65
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-43,00
|
|Tam
|6.635
|6.727
|-37,00
|
|Yarım
|3.233
|3.289
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,20
|
|B. Petrol
|90,87
|90,87
|0,84
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36BARMA
Yüzde 9.99 oranında artışla 80.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 298, 208 adet işlem
-
17:34HURGZ
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 333, 998 adet işlem
-
17:33ELITE
Yüzde 4.05 oranında artışla 32.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 829 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 03 artarak (% 0.71 ) 4, 248
-
17:32XU100
Endeks 3, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 72, 614.00 milyon TL de