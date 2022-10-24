***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 17:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazaesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü(market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejileridir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performasından ayrışabilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073664
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0402
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0569
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05987,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,40
|Açılış
|: 987,07
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5827
|18,6215
|% 0,22
|
|Euro
|18,3502
|18,3874
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,9036
|21,0084
|% -0,18
|
|Frank
|18,4862
|18,5975
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-7,56
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.653
|6.772
|63,00
|
|Yarım
|3.242
|3.306
|26,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.654
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,10
|
|B. Petrol
|91,29
|91,29
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528