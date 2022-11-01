***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.11.2022 12:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 863 Gün
Fonun Tasfiye Tarihi 14.03.2025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075847
BIST
13:224.084
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 105,48
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
13:2218,6248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
13:2218,5176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1140
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
13:22988,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,76
|Açılış
|: 988,63
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
988,83
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler13:20
|VAKKO
|33,88
|5.450.377
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|54.958.388
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|53.179.618
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|265.214.465
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|DYOBY
|20,44
|135.716.284
|% -8,91
|
|YKSLN
|10,83
|83.822.403
|% -8,84
|
|KRTEK
|25,10
|72.352.418
|% -8,26
|
|VERTU
|32,90
|127.532.155
|% -8,10
|
|PNSUT
|46,80
|58.460.971
|% -8,06
|
|THYAO
|103,50
|3.292.125.615
|% 2,17
|
|SASA
|128,00
|2.254.628.524
|% 6,49
|
|SISE
|33,84
|1.963.291.681
|% 1,87
|
|AKBNK
|15,09
|1.658.272.035
|% 3,21
|
|EKGYO
|4,52
|1.595.355.961
|% 2,49
|
|EKGYO
|4,52
|1.595.355.961
|% 2,49
|
|YKBNK
|9,50
|1.348.334.435
|% 3,15
|
|ISCTR
|9,54
|1.225.873.561
|% 2,36
|
|DOHOL
|6,11
|707.103.795
|% 2,52
|
|AKBNK
|15,09
|1.658.272.035
|% 3,21
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6166
|18,6249
|% 0,10
|
|Euro
|18,5025
|18,5132
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4193
|21,5267
|% 0,75
|
|Frank
|18,6881
|18,8006
|% 1,07
|
|Riyal
|4,9407
|4,9654
|% 0,13
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|19,22
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,08
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.706
|35,00
|
|Tam
|6.633
|6.689
|38,00
|
|Yarım
|3.232
|3.268
|19,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,94
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,43
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|1,50
|