***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.11.2022 15:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00274 1 0,00274 1 1,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075893
BIST
15:204.076
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 97,01
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
15:2018,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
15:2018,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1250
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
15:20991,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,40
|Açılış
|: 991,27
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
991,56
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler15:18
|AKCNS
|48,40
|58.048.292
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.571.532
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.603.920
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.425.350
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,86
|98.040.949
|% -8,59
|
|USAK
|3,87
|90.171.616
|% -8,51
|
|PNSUT
|46,96
|73.418.220
|% -7,74
|
|VERTU
|33,06
|146.174.459
|% -7,65
|
|KRTEK
|25,34
|85.237.787
|% -7,38
|
|THYAO
|102,30
|4.084.239.012
|% 0,99
|
|SASA
|129,20
|3.358.790.991
|% 7,49
|
|ASELS
|33,56
|2.582.825.420
|% 4,16
|
|SISE
|33,54
|2.460.647.447
|% 0,96
|
|EKGYO
|4,50
|2.043.535.496
|% 2,04
|
|EKGYO
|4,50
|2.043.535.496
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,45
|1.748.296.077
|% 2,61
|
|ISCTR
|9,48
|1.461.813.641
|% 1,72
|
|DOHOL
|6,12
|798.784.984
|% 2,68
|
|AKBNK
|15,01
|1.953.573.820
|% 2,67
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6163
|18,6196
|% 0,07
|
|Euro
|18,5169
|18,5299
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,4495
|21,5570
|% 0,89
|
|Frank
|18,6890
|18,8016
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,11
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|22,55
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,26
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|46,00
|
|Tam
|6.645
|6.700
|49,00
|
|Yarım
|3.238
|3.273
|24,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,98
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,46
|
|B. Petrol
|94,38
|94,38
|1,57
|
Seans Raporu
15:18
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