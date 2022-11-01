***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.11.2022 15:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 19.04.2021
2 24.10.2022
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 24.10.2022-01.11.2022 tarihleri arasında alınabilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri bozum talimatının her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. Yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı verilir Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına araclık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır. A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. Fona sadece nitalikli yatırımcılar yatırım yapabilir. katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075894
BIST
15:204.076
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 97,01
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
15:2018,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
15:2018,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1250
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
15:20991,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,40
|Açılış
|: 991,27
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
991,56
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler15:18
|AKCNS
|48,40
|58.048.292
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.571.532
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.603.920
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.425.350
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,86
|98.040.949
|% -8,59
|
|USAK
|3,87
|90.171.616
|% -8,51
|
|PNSUT
|46,96
|73.418.220
|% -7,74
|
|VERTU
|33,06
|146.174.459
|% -7,65
|
|KRTEK
|25,34
|85.237.787
|% -7,38
|
|THYAO
|102,30
|4.084.239.012
|% 0,99
|
|SASA
|129,20
|3.358.790.991
|% 7,49
|
|ASELS
|33,56
|2.582.825.420
|% 4,16
|
|SISE
|33,54
|2.460.647.447
|% 0,96
|
|EKGYO
|4,50
|2.043.535.496
|% 2,04
|
|EKGYO
|4,50
|2.043.535.496
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,45
|1.748.296.077
|% 2,61
|
|ISCTR
|9,48
|1.461.813.641
|% 1,72
|
|DOHOL
|6,12
|798.784.984
|% 2,68
|
|AKBNK
|15,01
|1.953.573.820
|% 2,67
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6163
|18,6196
|% 0,07
|
|Euro
|18,5169
|18,5299
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,4495
|21,5570
|% 0,89
|
|Frank
|18,6890
|18,8016
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,11
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|22,55
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,26
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|46,00
|
|Tam
|6.645
|6.700
|49,00
|
|Yarım
|3.238
|3.273
|24,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,98
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,46
|
|B. Petrol
|94,38
|94,38
|1,57
|
Seans Raporu
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