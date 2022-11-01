***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.11.2022 18:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un teması temiz, yenilenebilir, sürdürülebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve/veya kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır.Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, belirtilen fon temasına uygun yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fonun amacı önümüzdeki dönemde küresel enerji sektöründe gerçekleşebilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılım payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075974
BIST
10:334.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,14
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.077
En Düşük
4.040
10:3318,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:3318,4133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0541
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:33988,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,17
|Açılış
|: 988,60
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:31
|VAKKO
|37,26
|10.425.348
|% 9,98
|
|AKCNS
|53,20
|29.912.883
|% 9,92
|
|BRLSM
|19,59
|74.103.186
|% 8,77
|
|NTGAZ
|35,22
|90.887.329
|% 7,97
|
|KONTR
|116,10
|436.623.806
|% 7,60
|
|MARTI
|5,59
|15.596.139
|% -9,55
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,60
|89.271.247
|% -7,17
|
|BASCM
|5,01
|100.205
|% -5,47
|
|CELHA
|21,68
|14.137.853
|% -5,33
|
|THYAO
|102,20
|893.900.200
|% -0,20
|
|SASA
|127,20
|800.893.182
|% -3,27
|
|ASELS
|33,80
|667.045.451
|% 1,38
|
|PETKM
|13,96
|513.125.605
|% 2,57
|
|TUPRS
|395,00
|498.842.119
|% 1,28
|
|EKGYO
|4,55
|401.450.910
|% 0,89
|
|IHLAS
|0,82
|36.058.239
|% 1,23
|
|PETKM
|13,96
|513.125.605
|% 2,57
|
|ALBRK
|2,34
|73.072.541
|% 2,18
|
|SKBNK
|2,00
|59.085.814
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6172
|18,6225
|% 0,20
|
|Euro
|18,3999
|18,4103
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,3284
|21,4353
|% 0,20
|
|Frank
|18,5551
|18,6668
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% 0,12
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,24
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.643
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|95,29
|95,29
|0,64
|