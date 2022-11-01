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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.11.2022 18:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un teması temiz, yenilenebilir, sürdürülebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve/veya kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır.Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, belirtilen fon temasına uygun yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fonun amacı önümüzdeki dönemde küresel enerji sektöründe gerçekleşebilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılım payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075974


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VAKKO 37,26 10.425.348 % 9,98  
AKCNS 53,20 29.912.883 % 9,92  
BRLSM 19,59 74.103.186 % 8,77  
NTGAZ 35,22 90.887.329 % 7,97  
KONTR 116,10 436.623.806 % 7,60  
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Euro 18,3999 18,4103 % 0,28  
Sterlin 21,3284 21,4353 % 0,20  
Frank 18,5551 18,6668 % 0,20  
Riyal 4,9390 4,9638 % 0,12  
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10:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.651 3,24  
Altın Gr. 988 988 3,01  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.643 6.698 3,00  
Yarım 3.237 3.275 2,00  
Çeyrek 1.623 1.636 1,00  
Gümüş.Ons 19,61 19,65 0,01  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 0,01  
B. Petrol 95,29 95,29 0,64  
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