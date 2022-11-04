***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2022 15:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00274 1 0,00274 1 1,5 Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076794
BIST
17:084.209
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 103,55
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
17:0818,6194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
17:0818,4633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2856
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,4791
En Düşük
18,1324
17:08999,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 24,57
|Açılış
|: 999,98
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.000,18
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ISDMR
|27,96
|348.307.836
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|58.808.721
|% 9,99
|
|EREGL
|33,30
|6.376.586.987
|% 9,97
|
|DAGHL
|35,30
|4.646.927
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.771.081
|% 9,96
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|104.477.410
|% -9,92
|
|NETAS
|31,90
|154.623.157
|% -8,81
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|103,90
|10.234.673.487
|% 2,06
|
|EREGL
|33,30
|6.376.586.987
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,07
|5.072.751.834
|% 7,93
|
|TUPRS
|427,50
|3.935.706.856
|% 4,91
|
|ASELS
|35,26
|3.303.378.885
|% 2,20
|
|KRDMD
|13,07
|5.072.751.834
|% 7,93
|
|EKGYO
|4,59
|1.724.738.587
|% 1,32
|
|ISCTR
|8,93
|2.451.023.767
|% 2,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.295.087.135
|% 5,59
|
|HALKB
|8,55
|1.666.505.452
|% 4,14
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6130
|18,6180
|% 0,02
|
|Euro
|18,4483
|18,4583
|% 1,54
|
|Sterlin
|20,9345
|21,0395
|% 1,10
|
|Frank
|18,5539
|18,6657
|% 1,43
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,04
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|40,75
|
|Altın Gr.
|998
|998
|22,63
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|115,00
|
|Tam
|6.674
|6.734
|100,00
|
|Yarım
|3.252
|3.294
|50,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,57
|
|B. Petrol
|98,25
|98,25
|3,58
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21MIATK
Yüzde 9.99 oranında artışla 83.15 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 573 adet işlem
-
17:20SEKFK
Yüzde 8.05 oranında artışla 10.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 312 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, TTKOM
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 55 artarak (% 2.95 ) 3, 716
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EREGL, DAGHL, KERVN, LUKSK, DESA, ISDMR, MIATK