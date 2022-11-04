***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2022 12:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 31.10.2022-07.11.2022 tarihleri arasında alınabilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri bozum talimatının her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. Yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı verilir Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına araclık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır. 1 A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. Fona sadece nitalikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Yatırımcıların fon payı alımında B grubu paylar için alt limit 25.000 USD'dir. A grubu paylar için ise alt limit anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 25.000 USD karşılığı TL olacaktır. katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076757
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,5677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0470
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5049
18:0518,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,3624
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5401
En Düşük
18,1324
18:051.003,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 27,79
|Açılış
|: 1.003,65
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.004,49
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5648
|18,5677
|% -0,25
|
|Euro
|18,4688
|18,5401
|% 1,99
|
|Sterlin
|21,0446
|21,1502
|% 1,63
|
|Frank
|18,5918
|18,7038
|% 1,64
|
|Riyal
|4,9232
|4,9479
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.682
|51,51
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|28,24
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.697
|6.795
|161,00
|
|Yarım
|3.263
|3.324
|80,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.662
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,87
|1,37
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,78
|
|B. Petrol
|98,55
|98,55
|3,88
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem