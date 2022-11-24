***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.11.2022 21:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 16:00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Katılm payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden 3. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerde saat 16:00'dan(Yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda 2. iş günü satımda ise 4. iş gününde yerine getirilir. Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığyla yapılır. Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır. Minimum alım limiti 5.000 TL'dir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081995
BIST
18:054.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,05
|Açılış
|: 4.880
|
|Önceki Kapanış
|: 4.854
|
4.940
En Düşük
4.794
18:0518,6323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6408
En Düşük
18,5826
18:0519,4028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0358
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3300
|
19,4694
En Düşük
19,3406
18:051.051,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.051,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.053,55
En Düşük
1.045,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|10,34
|73.172.050
|% 10,00
|
|YESIL
|3,41
|81.105.527
|% 10,00
|
|YBTAS
|52.030,00
|2.185.260
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,14
|120.588.957
|% 10,00
|
|IPEKE
|35,66
|1.014.668.756
|% 9,99
|
|SMRTG
|110,60
|136.602.824
|% -9,93
|
|YEOTK
|98,90
|219.462.344
|% -8,76
|
|KONTR
|193,00
|3.516.913.979
|% -8,53
|
|MIATK
|156,00
|195.487.780
|% -8,24
|
|IHEVA
|2,00
|101.438.876
|% -7,41
|
|THYAO
|111,60
|9.756.812.275
|% -0,80
|
|EREGL
|41,48
|7.653.333.279
|% 0,10
|
|ASELS
|45,90
|7.477.096.628
|% 4,37
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|SKBNK
|2,62
|1.517.168.539
|% -1,87
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,73
|5.261.163.264
|% -2,41
|
|TSKB
|3,82
|1.546.863.155
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6239
|18,6323
|% 0,06
|
|Euro
|19,3685
|19,4028
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,5024
|22,6152
|% 0,48
|
|Frank
|19,6678
|19,7863
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|3,10
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|3,04
|
|Cumhuriyet
|7.020
|7.127
|65,00
|
|Tam
|7.036
|7.108
|2,00
|
|Yarım
|3.423
|3.475
|1,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.737
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,51
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUKYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 062 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 01 artarak (% 0.66 ) 5, 302
-
17:58XU100
Endeks 4, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 126, 343.00 milyon TL de
-
17:58PRKAB
Yüzde 4.01 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 179 adet işlem
-
17:57DERHL
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 984, 979 adet işlem