***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon en fazla %70 oranında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve şirketleri tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırım yapar. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün bu araçlara dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve piyasadaki gelişmeleri takip edip fon dağılımını gerektiği zamanlarda revize eder. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082608BIST