***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.11.2022 16:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon en fazla %70 oranında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve şirketleri tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırım yapar. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün bu araçlara dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve piyasadaki gelişmeleri takip edip fon dağılımını gerektiği zamanlarda revize eder. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082608
BIST
16:224.953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 78,38
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:2218,6140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0196
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:2219,4652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0586
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:221.048,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.048,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:20
|SUNTK
|56,10
|382.946.336
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.891.624
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.839.912
|% 10,00
|
|PRKME
|17,18
|28.047.525
|% 9,99
|
|NTGAZ
|45,82
|77.030.304
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|38,18
|212.597.283
|% -8,62
|
|MIATK
|129,10
|132.282.434
|% -8,05
|
|IHAAS
|87,70
|64.159.763
|% -7,83
|
|MZHLD
|15,72
|48.829.179
|% -7,42
|
|THYAO
|116,00
|8.200.451.261
|% 1,93
|
|PETKM
|18,19
|4.370.756.150
|% 4,84
|
|EREGL
|42,28
|4.058.796.200
|% 0,96
|
|ASELS
|49,00
|3.802.662.824
|% 1,66
|
|ISCTR
|10,61
|3.404.528.830
|% 3,51
|
|SKBNK
|2,80
|1.213.052.356
|% 5,66
|
|EKGYO
|7,03
|2.940.272.045
|% 1,74
|
|ISCTR
|10,61
|3.404.528.830
|% 3,51
|
|YKBNK
|12,06
|3.290.442.052
|% 5,33
|
|VAKBN
|10,37
|2.456.604.281
|% 8,47
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6065
|18,6124
|% -0,11
|
|Euro
|19,4430
|19,4559
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,3946
|22,5069
|% -0,35
|
|Frank
|19,6368
|19,7551
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9379
|4,9626
|% -0,12
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-1,17
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.006
|7.071
|-38,00
|
|Yarım
|3.398
|3.457
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.728
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,47
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-2,61
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, KRDMD, KOZAL
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, PETKM, AKBNK
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 24 artarak (% 1.59 ) 4, 348
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUNTK, PEGYO, PRKME, SNICA, NTGAZ, FLAP, UZERB, MSGYO, SMRTG, VANGD
-
16:35
METUR, GSRAY, SKTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında