***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.11.2022 16:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek icin yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon'un belirli bir karşılaştırma ölçütü (kıstası) bulunmamaktadır. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve mevzuata uygun olarak yönetilir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082609
BIST
16:414.962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 87,72
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:4118,6188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0148
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:4119,4870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0804
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:411.049,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.049,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:39
|SUNTK
|56,10
|384.088.868
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.124.812
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.951.772
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.380.960
|% 9,99
|
|NTGAZ
|45,82
|78.526.373
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,62
|235.262.604
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MIATK
|127,70
|143.185.993
|% -9,05
|
|IHAAS
|87,35
|66.123.538
|% -8,20
|
|MZHLD
|15,60
|51.603.352
|% -8,13
|
|THYAO
|116,40
|8.386.694.324
|% 2,28
|
|PETKM
|18,23
|4.464.465.383
|% 5,07
|
|EREGL
|42,22
|4.164.867.304
|% 0,81
|
|ASELS
|48,90
|3.918.480.575
|% 1,45
|
|ISCTR
|10,54
|3.612.245.611
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,98
|3.228.034.692
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,79
|1.252.826.436
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,54
|3.612.245.611
|% 2,83
|
|YKBNK
|12,00
|3.525.926.606
|% 4,80
|
|VAKBN
|10,17
|2.627.601.727
|% 6,38
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6074
|18,6178
|% -0,08
|
|Euro
|19,4680
|19,4805
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,3871
|22,4994
|% -0,38
|
|Frank
|19,6455
|19,7639
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% -0,14
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,10
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.016
|7.080
|-29,00
|
|Yarım
|3.403
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|-2,37
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54CRFSA
Yüzde 5.90 oranında artışla 65.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 793 adet işlem
-
16:53VAKBN
Yüzde 6.28 oranında artışla 10.16 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 877, 711 adet işlem
-
16:52ANSGR
Yüzde 7.55 oranında artışla 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 183, 609 adet işlem
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 01 artarak (% 1.66 ) 4, 350
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, DENGE, YATAS, TRGYO, SMRTG, UZERB, SMART, TETMT, TRILC, NTGAZ