***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









rı oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, Fon'un temel yatırım hedefine ulaşabilmek için para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı olarak uzun ve kısa pozisyon alabilir. Fon'un likidite veya vade açısında bir yönetim kısıtlaması yoktur. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084466BIST