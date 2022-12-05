***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.12.2022 17:50
rı oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, Fon'un temel yatırım hedefine ulaşabilmek için para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı olarak uzun ve kısa pozisyon alabilir. Fon'un likidite veya vade açısında bir yönetim kısıtlaması yoktur. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084466
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0578
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.060,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -16,45
|Açılış
|: 1.060,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.060,46
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6328
|18,6476
|% 0,07
|
|Euro
|19,5539
|19,5715
|% -0,29
|
|Sterlin
|22,6636
|22,7773
|% -0,69
|
|Frank
|19,7310
|19,8498
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-26,41
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-15,75
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.115
|7.184
|-90,00
|
|Yarım
|3.451
|3.512
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.756
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|-0,53
|
|B. Petrol
|84,57
|84,57
|-1,00
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347