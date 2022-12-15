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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.12.2022 09:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
4 31.10.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087429


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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 10,65 93.446.026 % 0,06  
SNICA 33,86 429.026.408 % 0,00  
MNDTR 25,84 177.949.379 % 0,00  
LIDER 77,25 49.764.331 % 0,00  
SMRTG 101,00 1.133.356.810 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 18,6432 18,6509 % 0,15  
Euro 19,8697 19,9033 % 0,02  
Sterlin 23,0399 23,1554 % -0,15  
Frank 20,0582 20,1791 % -0,14  
Riyal 4,9416 4,9664 % 0,06  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 -11,02  
Altın Gr. 1.076 1.076 -5,86  
Cumhuriyet 7.248 7.357 -8,00  
Tam 7.244 7.299 -29,00  
Yarım 3.507 3.567 -16,00  
Çeyrek 1.760 1.784 -7,00  
Gümüş.Ons 23,34 23,37 -0,54  
Gümüş Gr. 13,95 13,97 -0,35  
B. Petrol 82,18 82,18 -0,52  
Seans Raporu 18:10
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