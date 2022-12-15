***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.12.2022 09:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
4 31.10.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087429
BIST
09:555.174
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 107,91
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.174
En Düşük
5.174
09:5518,6521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
09:5519,9002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
09:551.075,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,23
|Açılış
|: 1.075,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ARDYZ
|10,65
|93.446.026
|% 0,06
|
|SNICA
|33,86
|429.026.408
|% 0,00
|
|MNDTR
|25,84
|177.949.379
|% 0,00
|
|LIDER
|77,25
|49.764.331
|% 0,00
|
|SMRTG
|101,00
|1.133.356.810
|% 0,00
|
|SNICA
|33,86
|429.026.408
|% 0,00
|
|LIDER
|77,25
|49.764.331
|% 0,00
|
|SMRTG
|101,00
|1.133.356.810
|% 0,00
|
|MNDTR
|25,84
|177.949.379
|% 0,00
|
|PLTUR
|10,01
|556.346
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% 0,00
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% 0,00
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,95
|5.826.385.532
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6432
|18,6509
|% 0,15
|
|Euro
|19,8697
|19,9033
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,0399
|23,1554
|% -0,15
|
|Frank
|20,0582
|20,1791
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9416
|4,9664
|% 0,06
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-11,02
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-5,86
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.244
|7.299
|-29,00
|
|Yarım
|3.507
|3.567
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.760
|1.784
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|13,95
|13,97
|-0,35
|
|B. Petrol
|82,18
|82,18
|-0,52
|