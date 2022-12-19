***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30 (yarım günlerde 10.30)'a kadar Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır 250000 A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde, saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Katılma payı bedelleri iade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Fon'a sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088481BIST