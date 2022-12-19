***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.12.2022 18:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30 (yarım günlerde 10.30)'a kadar Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır 250000 A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz. Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde, saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Katılma payı bedelleri iade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Fon'a sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088481
BIST
17:585.389
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 174,23
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
17:5818,6564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
17:5819,8161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0507
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
17:581.074,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.074,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler17:56
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.190.653.599
|% 10,00
|
|TSKB
|5,50
|1.783.473.524
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|ISGYO
|11,01
|978.795.642
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.365.179
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.109.869.474
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.535.461
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.246.840
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,86
|14.122.319.118
|% 9,45
|
|PETKM
|19,92
|9.076.442.448
|% 3,86
|
|ISCTR
|13,65
|7.076.600.782
|% 9,81
|
|THYAO
|143,50
|6.594.799.298
|% 3,02
|
|AKBNK
|20,50
|6.268.733.953
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,86
|14.122.319.118
|% 9,45
|
|EKGYO
|8,40
|4.798.163.467
|% 2,19
|
|ISCTR
|13,65
|7.076.600.782
|% 9,81
|
|PETKM
|19,92
|9.076.442.448
|% 3,86
|
|ALBRK
|3,83
|1.555.263.551
|% 9,74
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6494
|18,6560
|% 0,02
|
|Euro
|19,7324
|19,8417
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,6437
|22,7573
|% 0,13
|
|Frank
|19,9151
|20,0351
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9459
|4,9707
|% 0,03
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.240
|7.291
|33,00
|
|Yarım
|3.506
|3.564
|16,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.782
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,80
|13,82
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|1,27
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem