***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.01.2023 09:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30)kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Katılm payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden 3. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan(Yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda 2. iş günü satımda ise 4. iş gününde yerine getirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, alım emrinin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup katılma payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde, nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094615
BIST
10:505.021
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -95,37
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
10:5018,7898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:5019,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0308
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:501.110,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.110,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:48
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|BFREN
|6.129,00
|122.819.675
|% 6,52
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|TETMT
|268,90
|1.743.181
|% 6,16
|
|EGGUB
|98,60
|34.215.217
|% 4,12
|
|EYGYO
|18,56
|113.004.360
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|GLRYH
|9,74
|19.146.769
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.828.143
|% -9,98
|
|BRKVY
|23,62
|7.835.112
|% -9,85
|
|THYAO
|133,10
|2.796.205.315
|% -1,55
|
|EREGL
|38,82
|2.057.182.922
|% -3,14
|
|ASELS
|57,10
|1.532.781.202
|% -3,06
|
|EKGYO
|8,43
|1.222.901.076
|% -0,59
|
|ENKAI
|30,16
|1.117.506.291
|% -2,84
|
|EKGYO
|8,43
|1.222.901.076
|% -0,59
|
|YKBNK
|10,08
|661.727.648
|% -3,82
|
|KRDMD
|17,30
|999.734.737
|% -3,89
|
|EREGL
|38,82
|2.057.182.922
|% -3,14
|
|SKBNK
|2,64
|124.881.753
|% -3,30
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7810
|18,7935
|% 0,16
|
|Euro
|19,7647
|19,7792
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,2826
|22,3944
|% -0,03
|
|Frank
|19,9617
|20,0819
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9828
|5,0078
|% 0,11
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|4,56
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.534
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.648
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,11
|0,08
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|0,25
|