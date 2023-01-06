***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma Payı Alım Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş günü yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Katılma Payı Satım İade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu günler dikkate alınır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır. 1 Katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar için, portföy yönetimi hizmeti çerçevesinde yatırımcı portföyünün çeşitli araçlarda değerlendiriliyor olması nedeniyle ayrıca nemalandırma yapılmamaktadır. Kar payı dağıtımına ilişkin olarak her altı ayın son işgününden bir önceki işgününde hesaplanan fon toplam değeri üzerinden kar payı tahakkuk ettirilerek ilgili altı ayın son iş gününde yatırımcılara (Her altı ayın son işgününden bir önceki işgününde fon kayıtlarına göre katılma payı sahibi olan) ödeme yapılır. Fon'a sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094616BIST