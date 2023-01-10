***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2023 11:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099283
BIST
11:355.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,60
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.178
En Düşük
5.047
11:3518,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:3520,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0209
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:351.131,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.131,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:35
|EUHOL
|2,37
|51.397.143
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|2.845.993
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|61.078.085
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|493.056
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,39
|215.302.345
|% -7,00
|
|EGGUB
|104,50
|53.408.581
|% -5,94
|
|TSPOR
|4,25
|51.761.110
|% -5,76
|
|THYAO
|138,10
|2.667.769.571
|% -0,22
|
|ASELS
|59,80
|2.411.430.291
|% 1,18
|
|EREGL
|40,06
|2.372.192.069
|% 0,60
|
|KRDMD
|18,96
|2.175.414.643
|% 0,90
|
|EKGYO
|8,95
|1.616.883.299
|% 2,52
|
|EKGYO
|8,95
|1.616.883.299
|% 2,52
|
|KRDMD
|18,96
|2.175.414.643
|% 0,90
|
|KATMR
|2,39
|215.302.345
|% -7,00
|
|YKBNK
|10,29
|878.763.082
|% 1,68
|
|AKBNK
|18,24
|1.149.816.100
|% 2,41
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7756
|18,7774
|% 0,04
|
|Euro
|20,1587
|20,1698
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7805
|22,8948
|% -0,03
|
|Frank
|20,3220
|20,4444
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,10
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,48
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,04
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.657
|7.716
|8,00
|
|Yarım
|3.720
|3.775
|4,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,29
|