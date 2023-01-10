***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2023 11:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099285
BIST
11:305.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,10
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.173
En Düşük
5.047
11:3018,7795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:3020,1756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0267
|Açılış
|: 20,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:301.131,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.131,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:28
|EUHOL
|2,37
|50.108.342
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|2.753.345
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|60.730.981
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|489.035
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|POLTK
|1.951,10
|26.729.135
|% -9,04
|
|KATMR
|2,35
|203.050.664
|% -8,56
|
|EGGUB
|104,30
|49.544.286
|% -6,12
|
|THYAO
|137,10
|2.373.106.481
|% -0,94
|
|ASELS
|59,25
|2.240.966.289
|% 0,25
|
|EREGL
|40,00
|2.180.691.165
|% 0,45
|
|KRDMD
|18,92
|2.062.336.149
|% 0,69
|
|EKGYO
|8,88
|1.461.813.812
|% 1,72
|
|EKGYO
|8,88
|1.461.813.812
|% 1,72
|
|KRDMD
|18,92
|2.062.336.149
|% 0,69
|
|KATMR
|2,35
|203.050.664
|% -8,56
|
|YKBNK
|10,17
|795.567.661
|% 0,49
|
|GSRAY
|8,22
|472.612.330
|% 9,89
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7752
|18,7797
|% 0,05
|
|Euro
|20,1674
|20,1797
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7865
|22,9007
|% -0,01
|
|Frank
|20,3265
|20,4489
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,11
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.131
|1,54
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.651
|7.712
|4,00
|
|Yarım
|3.717
|3.773
|2,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|79,19
|79,19
|-0,46
|