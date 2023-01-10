***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2023 11:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099291
BIST
13:545.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -18,87
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
13:5418,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
13:5420,1742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0253
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
13:541.131,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.131,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler13:52
|EUHOL
|2,32
|67.911.570
|% 11,54
|
|SDTTR
|51,50
|3.550.771
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|39.591.279
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.459.713
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|101.823.125
|% 9,98
|
|VKING
|33,30
|716.549
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|712.117
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|190.494.135
|% -9,83
|
|POLTK
|1.935,90
|44.424.783
|% -9,75
|
|KATMR
|2,32
|295.861.361
|% -9,73
|
|ASELS
|60,45
|4.074.986.946
|% 2,28
|
|THYAO
|137,70
|3.780.551.820
|% -0,51
|
|EREGL
|40,04
|3.496.616.874
|% 0,55
|
|KRDMD
|19,06
|2.870.825.988
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,93
|2.406.573.430
|% 2,29
|
|EKGYO
|8,93
|2.406.573.430
|% 2,29
|
|YKBNK
|10,05
|1.611.632.879
|% -0,69
|
|KRDMD
|19,06
|2.870.825.988
|% 1,44
|
|KATMR
|2,32
|295.861.361
|% -9,73
|
|SKBNK
|2,86
|304.422.259
|% 0,70
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7747
|18,7775
|% 0,04
|
|Euro
|20,1677
|20,1754
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7802
|22,8944
|% -0,04
|
|Frank
|20,3041
|20,4264
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,10
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,55
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,45
|
|Cumhuriyet
|7.621
|7.736
|-24,00
|
|Tam
|7.661
|7.713
|5,00
|
|Yarım
|3.721
|3.773
|2,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,03
|80,03
|0,38
|