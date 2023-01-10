***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2023 11:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099293
BIST
11:315.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,38
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.174
En Düşük
5.047
11:3118,7795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:3120,1756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0267
|Açılış
|: 20,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:311.131,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.131,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:30
|EUHOL
|2,37
|50.219.711
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|2.774.820
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|60.802.101
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|489.035
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,34
|203.215.849
|% -8,95
|
|POLTK
|1.959,90
|26.729.135
|% -8,63
|
|GOZDE
|24,40
|208.509.885
|% -6,15
|
|THYAO
|137,30
|2.404.440.076
|% -0,79
|
|ASELS
|59,40
|2.266.794.708
|% 0,51
|
|EREGL
|40,06
|2.209.562.469
|% 0,60
|
|KRDMD
|18,91
|2.098.093.450
|% 0,64
|
|EKGYO
|8,86
|1.479.572.573
|% 1,49
|
|EKGYO
|8,86
|1.479.572.573
|% 1,49
|
|KRDMD
|18,91
|2.098.093.450
|% 0,64
|
|KATMR
|2,34
|203.215.849
|% -8,95
|
|YKBNK
|10,19
|799.008.677
|% 0,69
|
|AKBNK
|18,08
|1.039.387.040
|% 1,52
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7755
|18,7778
|% 0,04
|
|Euro
|20,1719
|20,1838
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7816
|22,8958
|% -0,03
|
|Frank
|20,3266
|20,4490
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,10
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|3,20
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,76
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.661
|7.720
|12,00
|
|Yarım
|3.721
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,53
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,43
|79,43
|-0,22
|