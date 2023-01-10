***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2023 11:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099297
BIST
11:445.163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -7,97
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
11:4418,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:4420,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0273
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:441.131,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.131,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:44
|EUHOL
|2,37
|52.176.829
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|2.884.515
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|61.078.085
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|493.056
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,38
|221.405.144
|% -7,39
|
|POLTK
|2.011,80
|30.805.379
|% -6,21
|
|EGGUB
|104,40
|55.058.500
|% -6,03
|
|THYAO
|138,30
|2.773.925.950
|% -0,07
|
|ASELS
|59,80
|2.533.862.190
|% 1,18
|
|EREGL
|40,04
|2.457.514.526
|% 0,55
|
|KRDMD
|19,00
|2.224.070.654
|% 1,12
|
|EKGYO
|8,95
|1.671.257.407
|% 2,52
|
|EKGYO
|8,95
|1.671.257.407
|% 2,52
|
|KRDMD
|19,00
|2.224.070.654
|% 1,12
|
|KATMR
|2,38
|221.405.144
|% -7,39
|
|YKBNK
|10,27
|905.715.316
|% 1,48
|
|AKBNK
|18,20
|1.185.474.186
|% 2,19
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7757
|18,7804
|% 0,05
|
|Euro
|20,1668
|20,1762
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7850
|22,8993
|% -0,01
|
|Frank
|20,3280
|20,4504
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,11
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,48
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,04
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.657
|7.716
|8,00
|
|Yarım
|3.720
|3.775
|4,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,29
|