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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.01.2023 11:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099298


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,00% |  -0,17
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Önceki Kapanış :  5.171  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 2,37 50.582.101 % 13,94  
SDTTR 51,50 2.793.412 % 10,00  
ARMDA 236,50 24.049.386 % 10,00  
HKTM 74,55 60.934.055 % 9,96  
ONCSM 28,12 493.056 % 9,93  
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11:29 Alış Satış %  
Dolar 18,7715 18,7847 % 0,08  
Euro 20,1651 20,1738 % 0,12  
Sterlin 22,7778 22,8921 % -0,05  
Frank 20,3243 20,4468 % 0,17  
Riyal 4,9857 5,0107 % 0,10  
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11:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.873 1,52  
Altın Gr. 1.130 1.130 1,27  
Cumhuriyet 7.644 7.760 57,00  
Tam 7.649 7.711 3,00  
Yarım 3.716 3.772 1,00  
Çeyrek 1.858 1.886 1,00  
Gümüş.Ons 23,45 23,48 -0,17  
Gümüş Gr. 14,14 14,16 -0,12  
B. Petrol 78,89 78,89 -0,76  
Seans Raporu 11:29
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