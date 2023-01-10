***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2023 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099300
BIST
13:185.133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -37,82
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
13:1818,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
13:1820,1701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
13:181.132,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.132,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler13:17
|ACSEL
|77,55
|38.382.985
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|3.409.815
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.417.616
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|101.234.979
|% 9,98
|
|HKTM
|74,55
|62.096.364
|% 9,96
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|712.117
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|189.641.380
|% -9,83
|
|GOZDE
|23,66
|355.242.178
|% -9,00
|
|KATMR
|2,34
|279.670.363
|% -8,95
|
|ASELS
|60,20
|3.784.750.693
|% 1,86
|
|THYAO
|136,70
|3.556.060.676
|% -1,23
|
|EREGL
|39,82
|3.227.508.196
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,85
|2.652.959.803
|% 0,32
|
|EKGYO
|8,88
|2.305.992.075
|% 1,72
|
|EKGYO
|8,88
|2.305.992.075
|% 1,72
|
|YKBNK
|9,99
|1.434.282.465
|% -1,28
|
|KRDMD
|18,85
|2.652.959.803
|% 0,32
|
|KATMR
|2,34
|279.670.363
|% -8,95
|
|SKBNK
|2,84
|284.347.551
|% 0,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7749
|18,7774
|% 0,04
|
|Euro
|20,1602
|20,1730
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7967
|22,9110
|% 0,04
|
|Frank
|20,3189
|20,4413
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% 0,09
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,49
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,34
|
|Cumhuriyet
|7.628
|7.744
|-16,00
|
|Tam
|7.663
|7.716
|8,00
|
|Yarım
|3.723
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|-0,12
|