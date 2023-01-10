***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2023 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123854848 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099301
BIST
11:325.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -12,12
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.174
En Düşük
5.047
11:3218,7805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:3220,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0228
|Açılış
|: 20,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:321.131,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.131,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:31
|EUHOL
|2,37
|50.582.101
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|2.793.412
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|60.934.055
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|493.056
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,36
|205.321.728
|% -8,17
|
|POLTK
|1.986,00
|27.436.765
|% -7,42
|
|EGGUB
|104,40
|51.305.320
|% -6,03
|
|THYAO
|137,70
|2.438.650.307
|% -0,51
|
|ASELS
|59,70
|2.318.607.211
|% 1,02
|
|EREGL
|40,10
|2.256.254.044
|% 0,70
|
|KRDMD
|18,96
|2.125.916.410
|% 0,90
|
|EKGYO
|8,89
|1.505.611.513
|% 1,83
|
|EKGYO
|8,89
|1.505.611.513
|% 1,83
|
|KRDMD
|18,96
|2.125.916.410
|% 0,90
|
|KATMR
|2,36
|205.321.728
|% -8,17
|
|YKBNK
|10,25
|820.634.754
|% 1,28
|
|AKBNK
|18,16
|1.071.058.060
|% 1,97
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7736
|18,7795
|% 0,05
|
|Euro
|20,1684
|20,1756
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7817
|22,8959
|% -0,03
|
|Frank
|20,3256
|20,4480
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,10
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,48
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,04
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.657
|7.716
|8,00
|
|Yarım
|3.720
|3.775
|4,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,29
|