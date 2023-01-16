***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.01.2023 09:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00383 1,4 0,00383 1,4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102413
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
0
En Düşük
0
18:0518,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0205
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,4474
En Düşük
20,3073
18:051.157,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,62
|Açılış
|: 1.157,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|299,20
|1.105.245
|% 7,20
|
|BFREN
|5.151,10
|2.987.638
|% 5,66
|
|KNFRT
|15,71
|1.006.980
|% 4,25
|
|MANAS
|11,84
|1.513.057
|% 4,13
|
|BJKAS
|5,68
|487.992
|% 3,46
|
|KAREL
|17,90
|79.745
|% -4,28
|
|AYDEM
|22,20
|707.314
|% -2,55
|
|METRO
|1,76
|420.978
|% -1,68
|
|DEVA
|52,95
|243.517
|% -1,30
|
|ERCB
|138,30
|1.167.252
|% -1,28
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% 0,00
|
|TUPRS
|510,20
|3.576.180.671
|% 0,00
|
|SISE
|39,78
|3.106.391.604
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 0,00
|
|SAHOL
|39,54
|2.434.364.375
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,80
|1.680.849.249
|% 0,00
|
|TSKB
|3,80
|447.834.047
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,91
|574.526.074
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7859
|18,7909
|% 0,05
|
|Euro
|20,3613
|20,3714
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,9290
|23,0439
|% 0,08
|
|Frank
|20,2201
|20,3419
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,59
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.854
|7.927
|117,00
|
|Yarım
|3.827
|3.879
|57,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.939
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,68
|14,70
|0,04
|
|B. Petrol
|84,60
|84,60
|-0,68
|