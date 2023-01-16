***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.01.2023 13:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYYAPO00717
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102493
BIST
13:445.110
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 125,52
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.119
En Düşük
4.981
13:4418,7891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
13:4420,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
13:441.157,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.157,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler13:44
|SDTTR
|75,35
|344.457.962
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.815.005
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|39.391.271
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.567.329
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.408.196
|% 10,00
|
|ATSYH
|113,30
|1.886.688
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,04
|4.629.227
|% -7,85
|
|SNPAM
|15,57
|111.444
|% -6,65
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|DOGUB
|12,15
|28.206.839
|% -4,26
|
|THYAO
|141,00
|4.996.183.223
|% 4,68
|
|KOZAL
|569,60
|3.154.338.769
|% 7,27
|
|ASELS
|57,60
|2.655.128.987
|% 4,25
|
|EREGL
|40,74
|2.372.613.148
|% 0,94
|
|TUPRS
|528,00
|2.330.469.661
|% 3,49
|
|ODAS
|8,87
|2.171.395.549
|% -4,00
|
|EKGYO
|8,00
|1.746.734.005
|% 1,52
|
|YKBNK
|9,48
|1.432.823.996
|% 2,93
|
|KRDMD
|18,89
|2.070.992.147
|% 1,18
|
|ISCTR
|11,09
|1.143.656.674
|% 2,69
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7824
|18,7891
|% 0,04
|
|Euro
|20,3461
|20,3527
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,8876
|23,0024
|% -0,10
|
|Frank
|20,2165
|20,3383
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,03
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-4,33
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.797
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.833
|7.890
|80,00
|
|Yarım
|3.817
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|-0,28
|