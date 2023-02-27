***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.02.2023 17:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan BIST 30 Endeksi kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilenlere yatırılır. Baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olmalıdır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20?i ve fazlası olamaz. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117122
BIST
18:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.204
En Düşük
4.980
18:0518,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
18:0520,0315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1225
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0752
En Düşük
19,8029
18:051.103,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.103,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,42
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|67,65
|39.277.230
|% 10,00
|
|BFREN
|5.237,10
|108.735.141
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,68
|71.302.929
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|994.222.737
|% 9,99
|
|GUBRF
|234,80
|2.502.998.578
|% 9,98
|
|CMBTN
|630,00
|150.739.231
|% -7,95
|
|KONYA
|3.700,00
|567.690.659
|% -7,51
|
|METUR
|5,32
|18.696.599
|% -7,48
|
|QNBFL
|86,00
|202.209
|% -7,23
|
|BALAT
|18,72
|1.013.534
|% -6,40
|
|THYAO
|143,40
|7.300.354.734
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|EREGL
|44,04
|4.167.461.766
|% -0,45
|
|ASTOR
|37,12
|4.147.341.315
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,86
|2.456.345.008
|% 8,35
|
|AKBNK
|17,32
|3.686.966.938
|% 8,52
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|ISCTR
|11,62
|1.980.832.671
|% 7,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8820
|18,8861
|% 0,06
|
|Euro
|20,0181
|20,0292
|% 0,60
|
|Sterlin
|22,6891
|22,8029
|% 0,96
|
|Frank
|20,0790
|20,2000
|% 0,49
|
|Riyal
|5,0178
|5,0430
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|7,17
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|5,80
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.522
|7.581
|-43,00
|
|Yarım
|3.675
|3.710
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.855
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,57
|12,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,04
|82,04
|-0,78
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 56.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 754 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 539 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde 6.71 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 743 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 57 artarak (% 2.40 ) 4, 633
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, PINSU, CEOEM, RAYSG, BRSAN, AKSA, NUHCM, FLAP, RODRG, VANGD