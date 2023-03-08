***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2023 09:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, Fon'un temel yatırım hedefine ulaşabilmek için para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı olarak uzun ve kısa pozisyon alabilir. Fon'un likidite veya vade açısında bir yönetim kısıtlaması yoktur. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121419
BIST
12:555.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,75
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
12:5518,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 19,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9517
En Düşük
18,8991
12:5519,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
12:551.104,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.104,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler12:53
|SDTTR
|101,20
|297.644.734
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.323.136
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.731.955
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.381.219
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.556.870.198
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|233.130.265
|% -10,00
|
|CEOEM
|19,89
|45.680.156
|% -7,92
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|FLAP
|13,61
|122.928.664
|% -7,10
|
|ASTOR
|50,85
|3.112.235.853
|% 4,33
|
|EREGL
|43,16
|2.316.110.336
|% -2,62
|
|ISCTR
|13,26
|1.677.768.445
|% 2,16
|
|DOAS
|142,20
|1.556.870.198
|% -10,00
|
|THYAO
|140,60
|1.449.481.143
|% -0,28
|
|ISCTR
|13,26
|1.677.768.445
|% 2,16
|
|EKGYO
|8,19
|1.028.990.318
|% 1,11
|
|YKBNK
|10,79
|1.202.931.189
|% 0,75
|
|AKBNK
|18,79
|1.397.706.721
|% 0,91
|
|AKFGY
|4,29
|268.202.807
|% 5,67
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9372
|18,9436
|% 0,12
|
|Euro
|19,9546
|19,9601
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,3483
|22,4604
|% 0,18
|
|Frank
|20,0133
|20,1338
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0318
|5,0571
|% 0,13
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|1,30
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.526
|7.578
|-5,00
|
|Yarım
|3.677
|3.708
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,00
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-0,21
|