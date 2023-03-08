***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2023 09:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon toplam değerinin %20'sini aşamaz. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121420
BIST
12:545.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,93
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
12:5418,9436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9476
En Düşük
18,8991
12:5419,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
12:541.104,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.104,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler12:52
|SDTTR
|101,20
|297.319.174
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.291.095
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.729.151
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.321.388
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.555.885.747
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|233.024.067
|% -10,00
|
|CEOEM
|19,91
|44.039.634
|% -7,82
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|PCILT
|30,00
|32.789.165
|% -6,37
|
|ASTOR
|51,15
|3.090.096.825
|% 4,94
|
|EREGL
|43,20
|2.284.604.560
|% -2,53
|
|ISCTR
|13,28
|1.665.391.366
|% 2,31
|
|DOAS
|142,20
|1.555.885.747
|% -10,00
|
|THYAO
|140,70
|1.447.192.430
|% -0,21
|
|ISCTR
|13,28
|1.665.391.366
|% 2,31
|
|EKGYO
|8,19
|1.027.561.338
|% 1,11
|
|YKBNK
|10,81
|1.197.169.425
|% 0,93
|
|AKBNK
|18,81
|1.391.110.538
|% 1,02
|
|AKFGY
|4,28
|267.659.876
|% 5,42
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9382
|18,9434
|% 0,12
|
|Euro
|19,9516
|19,9581
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,3492
|22,4613
|% 0,18
|
|Frank
|20,0173
|20,1379
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0300
|5,0552
|% 0,10
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|1,45
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.527
|7.579
|-4,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,01
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,29
|