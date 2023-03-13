***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.03.2023 14:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'de işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Bunun yanısıra getiriyi desteklemek amacıyla kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'i ve fazlası olamaz. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123417
BIST
16:015.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,33
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
16:0118,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
16:0120,3387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1565
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
16:011.157,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 16,99
|Açılış
|: 1.157,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,83
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler16:01
|GOKNR
|14,64
|24.426.401
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.649.833
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.791.157
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.754.083
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.089.399
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|396.154.767
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.142.641
|% -9,98
|
|DEVA
|46,94
|115.984.011
|% -9,47
|
|VANGD
|6,67
|14.057.458
|% -9,25
|
|CEOEM
|18,25
|61.914.859
|% -8,84
|
|ASTOR
|53,65
|4.040.582.666
|% 2,78
|
|EREGL
|40,22
|3.227.822.984
|% -1,32
|
|ISCTR
|14,04
|3.148.329.668
|% -3,57
|
|SASA
|116,30
|2.850.103.528
|% 4,40
|
|THYAO
|135,90
|2.393.705.484
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,04
|3.148.329.668
|% -3,57
|
|YKBNK
|11,12
|2.155.098.913
|% -6,24
|
|EKGYO
|8,02
|1.351.527.319
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,45
|348.218.783
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|2.112.514.634
|% -4,20
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9699
|18,9751
|% 0,04
|
|Euro
|20,3347
|20,3387
|% 0,78
|
|Sterlin
|22,8627
|22,9774
|% 0,53
|
|Frank
|20,7550
|20,8801
|% 1,23
|
|Riyal
|5,0388
|5,0641
|% 0,04
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|31,49
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|16,70
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.837
|7.886
|256,00
|
|Yarım
|3.829
|3.859
|125,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,55
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-3,75
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 05 kaybederek (% -1.20 ) 5, 859
-
16:16XU100
Endeks 5, 319 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 55, 387.00 milyon TL de
-
16:15PRKAB
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 890, 611 adet işlem
-
16:14HURGZ
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 823 adet işlem
-
16:12BAGFS
Yüzde -8.00 oranında düşüşle 31.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 267, 853 adet işlem