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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.03.2023 14:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'de işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Bunun yanısıra getiriyi desteklemek amacıyla kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'i ve fazlası olamaz. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123417


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GOKNR 14,64 24.426.401 % 9,99  
ALFAS 291,70 282.649.833 % 9,99  
VKING 40,12 22.791.157 % 9,98  
TETMT 265,80 21.754.083 % 9,97  
EUKYO 4,97 7.089.399 % 9,96  
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Euro 20,3347 20,3387 % 0,78  
Sterlin 22,8627 22,9774 % 0,53  
Frank 20,7550 20,8801 % 1,23  
Riyal 5,0388 5,0641 % 0,04  
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16:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 31,49  
Altın Gr. 1.157 1.157 16,70  
Cumhuriyet 7.805 7.923 130,00  
Tam 7.837 7.886 256,00  
Yarım 3.829 3.859 125,00  
Çeyrek 1.914 1.930 63,00  
Gümüş.Ons 21,55 21,58 1,04  
Gümüş Gr. 13,05 13,07 0,55  
B. Petrol 79,03 79,03 -3,75  
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