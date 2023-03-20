***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.03.2023 17:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu?nun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamındaki Koç Holding iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarından ve Fon toplam değerinin en az %80?i ortaklık paylarından oluşur. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20?i ve fazlası olamaz. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126340
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1299
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.206,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -9,99
|Açılış
|: 1.206,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0078
|19,0192
|% 0,02
|
|Euro
|20,3929
|20,4068
|% 0,67
|
|Sterlin
|23,2371
|23,3537
|% 0,64
|
|Frank
|20,4395
|20,5626
|% -0,06
|
|Riyal
|5,0471
|5,0724
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-18,18
|
|Altın Gr.
|1.205
|1.205
|-11,44
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.113
|8.205
|219,00
|
|Yarım
|3.977
|4.015
|107,00
|
|Çeyrek
|1.988
|2.008
|54,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|-0,19
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
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17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında