***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30 (yarım günlerde 10.30)'a kadar Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır 5000 A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Fona sadece Nitelikli Yatırımcılar yatırım yapabilir. Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (ABD) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30?a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30?dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri, ileri valörlü kira sertifikası ve ileri valörlü kıymetli maden işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde dayanağı faiz swapı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev araçların Fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabilecektir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin azami %20 si TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonu temel amacı, döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kar payı (kupon ödemesi) vs dikkate alınarak ) yatırımcılarına üç ayda bir ödemeyi ve bu suretle yatırımcılarına belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. A Grubu Katılma Payları için: 6 B Grubu Katılma Payları için: 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126375BIST