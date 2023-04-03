***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.04.2023 18:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve mevzuata uygun olarak yönetilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131258
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1346
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:051.225,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,92
|Açılış
|: 1.225,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.228,33
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler17:12
|EKSUN
|95,15
|1.728.334.777
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.254.020
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|4.541.389
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.016.406
|% 9,99
|
|SELGD
|6,83
|8.680.936
|% 9,98
|
|BFREN
|4.413,30
|121.932.524
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|97.657.123
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|2.901.085
|% -9,97
|
|MNDRS
|8,19
|73.909.352
|% -9,90
|
|IHAAS
|134,10
|14.214.408
|% -9,45
|
|TUPRS
|548,10
|2.803.332.054
|% 3,40
|
|THYAO
|120,90
|2.797.382.885
|% 2,03
|
|EREGL
|35,24
|2.591.763.038
|% -0,45
|
|AKFYE
|16,18
|2.247.962.206
|% -5,38
|
|ISCTR
|12,14
|2.167.756.297
|% 0,77
|
|SKBNK
|2,63
|769.719.492
|% 2,33
|
|ISCTR
|12,14
|2.167.756.297
|% 0,77
|
|EKGYO
|6,21
|943.085.549
|% 0,32
|
|AKFYE
|16,18
|2.247.962.206
|% -5,38
|
|YKBNK
|9,61
|1.131.986.901
|% 0,42
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1919
|19,2084
|% 0,17
|
|Euro
|20,9535
|20,9740
|% 0,88
|
|Sterlin
|23,7559
|23,8751
|% 0,76
|
|Frank
|20,9522
|21,0784
|% 0,41
|
|Riyal
|5,1033
|5,1289
|% 0,19
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|13,57
|
|Altın Gr.
|1.222
|1.222
|7,79
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.282
|8.378
|60,00
|
|Yarım
|4.060
|4.100
|30,00
|
|Çeyrek
|2.030
|2.050
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|5,05
|