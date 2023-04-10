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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.04.2023 17:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135581


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 83,10 746.970.563 % 9,99  
YEOTK 72,20 313.089.966 % 9,98  
BALAT 15,76 1.134.310 % 9,98  
MARKA 19,83 21.494.741 % 9,98  
HEDEF 26,26 82.095.349 % 9,97  
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Dolar 19,2613 19,2689 % 0,17  
Euro 20,8882 20,9239 % -0,33  
Sterlin 23,7568 23,8759 % -0,24  
Frank 21,0717 21,1986 % -0,45  
Riyal 5,1170 5,1427 % 0,09  
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Altın Ons 1.991 1.991 -17,04  
Altın Gr. 1.231 1.232 -10,66  
Cumhuriyet 8.450 8.578 -47,00  
Tam 8.483 8.565 2,00  
Yarım 4.143 4.191 1,00  
Çeyrek 2.072 2.096 1,00  
Gümüş.Ons 24,79 24,82 -0,17  
Gümüş Gr. 15,33 15,35 -0,12  
B. Petrol 84,46 84,46 -0,66  
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