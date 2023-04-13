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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.04.2023 18:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
16:30 (yarım günlerde 10.30)'a kadar Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına araclık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır. A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. Fona sadece nitalikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Pay Alım Yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde, saat 16.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Pay Geri Satım Yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün kalanı TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. 3

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00219 0,80 0,00219 0,8




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137754


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ADEL 110,00 34.108.947 % 10,00  
BALAT 16,94 1.561.581 % 10,00  
POLTK 2.208,60 26.706.341 % 10,00  
CRFSA 63,85 115.247.396 % 9,99  
SONME 32,14 27.963.674 % 9,99  
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Frank 21,7078 21,8386 % 1,14  
Riyal 5,1389 5,1647 % 0,10  
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Altın Ons 2.041 2.041 26,21  
Altın Gr. 1.268 1.268 16,95  
Cumhuriyet 8.691 8.822 180,00  
Tam 8.705 8.789 114,00  
Yarım 4.252 4.300 55,00  
Çeyrek 2.126 2.150 28,00  
Gümüş.Ons 25,78 25,80 0,28  
Gümüş Gr. 16,00 16,02 0,17  
B. Petrol 86,73 86,73 -0,60  
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