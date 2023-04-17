***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.Fonun yatırım amacı, Yapı Kredi Portföyün uzman analistleri tarafından oluşturulan Model Portföyü baz alarak, piyasaları etkilemesi beklenen iç ve dış politik, ekonomik ve diğer faktörler paralelinde, makroekonomik analiz ve temel analiz yöntemlerini kullanarak hisse senedi piyasalarından faydalanmaktır.Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139347BIST