Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.04.2023 18:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.Fonun yatırım amacı, Yapı Kredi Portföyün uzman analistleri tarafından oluşturulan Model Portföyü baz alarak, piyasaları etkilemesi beklenen iç ve dış politik, ekonomik ve diğer faktörler paralelinde, makroekonomik analiz ve temel analiz yöntemlerini kullanarak hisse senedi piyasalarından faydalanmaktır.Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139347


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.059
Değişim :  -0,66% |  -33,53
Açılış :  5.112  
Önceki Kapanış :  5.093  
En Yüksek
5.138 En Düşük
5.057
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CVKMD 139,70 5.379.149 % 10,00  
KOZAL 24,64 2.770.435.125 % 10,00  
KOPOL 32,58 4.496.496 % 9,99  
KOZAA 49,54 1.413.498.464 % 9,99  
QNBFL 92,50 927.599 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3827 19,3874 % 0,19  
Euro 21,1781 21,1881 % -0,45  
Sterlin 23,8910 24,0109 % -0,25  
Frank 21,4687 21,5980 % -0,44  
Riyal 5,1524 5,1783 % 0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.992 1.993 -11,80  
Altın Gr. 1.241 1.241 -6,03  
Cumhuriyet 8.755 8.887 -11,00  
Tam 8.758 8.893 102,00  
Yarım 4.277 4.352 50,00  
Çeyrek 2.139 2.176 25,00  
Gümüş.Ons 24,93 24,95 -0,42  
Gümüş Gr. 15,53 15,54 -0,24  
B. Petrol 84,66 84,66 -1,65  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru