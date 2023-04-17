***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2023 18:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon, hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere yatırım yapabilir. Fon portföyünün en az %51?i sürekli olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Fon çeşitlendirilmiş varlık stratejisi ile yönetilecek olup, portföy dağılımı piyasa koşullarına göre dinamik olarak belirlenecektir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139350
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -33,53
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.057
18:0519,3849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0346
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
18:0521,2175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0663
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,1570
18:051.243,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,05
|Açılış
|: 1.243,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.234,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3827
|19,3874
|% 0,19
|
|Euro
|21,1781
|21,1881
|% -0,45
|
|Sterlin
|23,8910
|24,0109
|% -0,25
|
|Frank
|21,4687
|21,5980
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1524
|5,1783
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-11,80
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-6,03
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.758
|8.893
|102,00
|
|Yarım
|4.277
|4.352
|50,00
|
|Çeyrek
|2.139
|2.176
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,54
|-0,24
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-1,65
|