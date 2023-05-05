***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFIRAT ŞENSOY 01.03.2023 01/02/2018 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 01/11/2020 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK,ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtiçi Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü 8 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSGAYE VURAL DERAN 01.03.2023 01/08/2017 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 01/05/2019 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSCANBERK ÖZTAYŞİ 01.03.2023 12/07/2016 Yapı Kredi Portföy Yatırım,Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist 01/02/2019 Yapı Kredi Portföy Yatırım,Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist 01/03/2020 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Portföy Yönetmeni 01/08/2021 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Portföy Yöneticisi 7 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANShttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147100BIST