Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.05.2023 09:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FIRAT ŞENSOY 01.03.2023 01/02/2018 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 01/11/2020 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK,ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtiçi Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü 8 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
GAYE VURAL DERAN 01.03.2023 01/08/2017 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 01/05/2019 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
CANBERK ÖZTAYŞİ 01.03.2023 12/07/2016 Yapı Kredi Portföy Yatırım,Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist 01/02/2019 Yapı Kredi Portföy Yatırım,Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist 01/03/2020 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Portföy Yönetmeni 01/08/2021 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Portföy Yöneticisi 7 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147112


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:024.428
Değişim :  -1,26% |  -56,44
Açılış :  4.481  
Önceki Kapanış :  4.484  
En Yüksek
4.496 En Düşük
4.415
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HURGZ 4,40 2.861.932 % 10,00  
ATSYH 86,05 673.599 % 9,97  
DAGHL 11,06 11.194.855 % 9,94  
AVHOL 23,70 152.365.839 % 9,93  
ORMA 57,00 100.719 % 9,62  
daha fazla
12:00 Alış Satış %  
Dolar 19,4950 19,4999 % 0,16  
Euro 21,5181 21,5364 % 0,34  
Sterlin 24,5153 24,6383 % 0,35  
Frank 21,7812 21,9124 % -0,60  
Riyal 5,1848 5,2108 % 0,08  
daha fazla
12:00 Alış Satış %  
Altın Ons 2.040 2.040 -9,86  
Altın Gr. 1.279 1.279 -6,12  
Cumhuriyet 9.146 9.284 -47,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.493 4.579 -50,00  
Çeyrek 2.226 2.276 -32,00  
Gümüş.Ons 25,90 25,92 -0,14  
Gümüş Gr. 16,23 16,25 -0,07  
B. Petrol 73,36 73,36 0,86  
Seans Raporu 12:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru