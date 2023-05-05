***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.05.2023 09:23
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SELÇUK YİLMAZ 01.03.2023 01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 01/01/2021 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü 8 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
GÜZİDE COŞAR CERİT 01.03.2023 01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdü 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147116
BIST
12:034.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -59,54
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0319,5005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0321,5346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0716
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:031.278,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,05
|Açılış
|: 1.278,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:02
|HURGZ
|4,40
|2.861.932
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.365.839
|% 9,93
|
|CANTE
|18,11
|62.761.557
|% 9,73
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|PAMEL
|149,00
|51.020.258
|% -8,02
|
|GESAN
|51,65
|253.183.880
|% -7,60
|
|EUPWR
|71,85
|1.058.061.216
|% -7,59
|
|EMKEL
|5,96
|43.650.818
|% -7,45
|
|EUPWR
|71,85
|1.058.061.216
|% -7,59
|
|THYAO
|126,50
|967.056.760
|% -0,94
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,52
|717.212.202
|% -5,93
|
|KOZAL
|16,56
|546.213.110
|% -0,84
|
|EKGYO
|5,38
|271.869.302
|% -1,82
|
|YKBNK
|9,27
|392.111.830
|% -0,75
|
|ISCTR
|10,80
|409.625.381
|% 1,41
|
|KOZAL
|16,56
|546.213.110
|% -0,84
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4948
|19,5003
|% 0,16
|
|Euro
|21,5134
|21,5282
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,5072
|24,6301
|% 0,32
|
|Frank
|21,7736
|21,9047
|% -0,64
|
|Riyal
|5,1847
|5,2107
|% 0,07
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.495
|4.573
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.273
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|1,20
|
Seans Raporu
12:02
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-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 11 kaybederek (% -1.27 ) 4, 890
-
12:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EUPWR, THYAO, GRTRK
-
12:17XU100
Endeks 4, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 11, 118.00 milyon TL de
-
12:17ONCSM
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 630 adet işlem
-
12:16EMKEL
Yüzde -7.61 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 813, 642 adet işlem