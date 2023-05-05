***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.05.2023 09:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FIRAT ŞENSOY 01.03.2023 01/02/2018 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 01/11/2020 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK,ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtiçi Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü 8 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
GAYE VURAL DERAN 01.03.2023 01/08/2017 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 01/05/2019 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS
CANBERK ÖZTAYŞİ 01.03.2023 12/07/2016 Yapı Kredi Portföy Yatırım,Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist 01/02/2019 Yapı Kredi Portföy Yatırım,Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist 01/03/2020 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Portföy Yönetmeni 01/08/2021 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF Portföy Yöneticisi 7 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147125
BIST
12:024.428
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -56,44
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0219,5003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0314
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0221,5282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0652
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:021.278,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,14
|Açılış
|: 1.278,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:02
|HURGZ
|4,40
|2.860.814
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.336.664
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|GRTRK
|28,02
|934.094.667
|% -9,96
|
|PAMEL
|149,00
|50.828.718
|% -8,02
|
|GESAN
|51,90
|249.909.920
|% -7,16
|
|EUPWR
|72,20
|1.047.710.581
|% -7,14
|
|EMKEL
|6,00
|42.655.936
|% -6,83
|
|EUPWR
|72,20
|1.047.710.581
|% -7,14
|
|THYAO
|126,70
|948.725.128
|% -0,78
|
|GRTRK
|28,02
|934.094.667
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,62
|711.441.201
|% -5,71
|
|KOZAL
|16,61
|538.268.208
|% -0,54
|
|EKGYO
|5,40
|270.258.891
|% -1,46
|
|YKBNK
|9,30
|387.731.311
|% -0,43
|
|ISCTR
|10,84
|406.027.821
|% 1,78
|
|KOZAL
|16,61
|538.268.208
|% -0,54
|
|GRTRK
|28,02
|934.094.667
|% -9,96
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4948
|19,5003
|% 0,16
|
|Euro
|21,5134
|21,5282
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,5098
|24,6327
|% 0,33
|
|Frank
|21,7775
|21,9087
|% -0,62
|
|Riyal
|5,1836
|5,2096
|% 0,05
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,54
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.495
|4.574
|-55,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.273
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,24
|16,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|1,31
|
Seans Raporu
12:02
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-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 11 kaybederek (% -1.27 ) 4, 890
-
12:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EUPWR, THYAO, GRTRK
-
12:17XU100
Endeks 4, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 11, 118.00 milyon TL de
-
12:17ONCSM
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 630 adet işlem
-
12:16EMKEL
Yüzde -7.61 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 813, 642 adet işlem