***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.05.2023 11:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Katılm payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden 3. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan(Yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda 2. iş günü satımda ise 4. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi piyasa olarak Bist pay piyasası, Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri?nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1 Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar emrin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. Katılma payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde, nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,002190 0,800000 0,002190 0,799350
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147222
BIST
12:034.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -59,54
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0319,5005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0321,5346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0716
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:031.278,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,05
|Açılış
|: 1.278,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:02
|HURGZ
|4,40
|2.861.932
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.365.839
|% 9,93
|
|CANTE
|18,11
|62.761.557
|% 9,73
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|PAMEL
|149,00
|51.020.258
|% -8,02
|
|GESAN
|51,65
|253.183.880
|% -7,60
|
|EUPWR
|71,85
|1.058.061.216
|% -7,59
|
|EMKEL
|5,96
|43.650.818
|% -7,45
|
|EUPWR
|71,85
|1.058.061.216
|% -7,59
|
|THYAO
|126,50
|967.056.760
|% -0,94
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,52
|717.212.202
|% -5,93
|
|KOZAL
|16,56
|546.213.110
|% -0,84
|
|EKGYO
|5,38
|271.869.302
|% -1,82
|
|YKBNK
|9,27
|392.111.830
|% -0,75
|
|ISCTR
|10,80
|409.625.381
|% 1,41
|
|KOZAL
|16,56
|546.213.110
|% -0,84
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4948
|19,5003
|% 0,16
|
|Euro
|21,5134
|21,5282
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,5072
|24,6301
|% 0,32
|
|Frank
|21,7736
|21,9047
|% -0,64
|
|Riyal
|5,1847
|5,2107
|% 0,07
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.495
|4.573
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.273
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|1,20
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 11 kaybederek (% -1.27 ) 4, 890
-
12:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EUPWR, THYAO, GRTRK
-
12:17XU100
Endeks 4, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 11, 118.00 milyon TL de
-
12:17ONCSM
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 630 adet işlem
-
12:16EMKEL
Yüzde -7.61 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 813, 642 adet işlem