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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.05.2023 11:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Katılm payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden 3. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan(Yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda 2. iş günü satımda ise 4. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi piyasa olarak Bist pay piyasası, Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri?nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1 Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar emrin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. Katılma payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde, nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,002190 0,800000 0,002190 0,799350




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147222


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HURGZ 4,40 2.861.932 % 10,00  
ATSYH 86,05 673.599 % 9,97  
DAGHL 11,06 11.194.855 % 9,94  
AVHOL 23,70 152.365.839 % 9,93  
CANTE 18,11 62.761.557 % 9,73  
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12:02 Alış Satış %  
Dolar 19,4948 19,5003 % 0,16  
Euro 21,5134 21,5282 % 0,30  
Sterlin 24,5072 24,6301 % 0,32  
Frank 21,7736 21,9047 % -0,64  
Riyal 5,1847 5,2107 % 0,07  
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12:02 Alış Satış %  
Altın Ons 2.040 2.040 -10,06  
Altın Gr. 1.279 1.279 -6,14  
Cumhuriyet 9.141 9.279 -52,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.495 4.573 -56,00  
Çeyrek 2.227 2.273 -35,00  
Gümüş.Ons 25,90 25,93 -0,13  
Gümüş Gr. 16,22 16,25 -0,08  
B. Petrol 73,70 73,70 1,20  
Seans Raporu 12:02
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