***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.05.2023 15:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SELÇUK YİLMAZ 01.03.2023 01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 01/01/2021 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü 8 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
GÜZİDE COŞAR CERİT 01.03.2023 01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü 15 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147309
BIST
17:354.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -93,21
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
17:3519,4987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0298
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
17:3521,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0031
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
17:351.259,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -25,52
|Açılış
|: 1.259,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler17:35
|HURGZ
|4,40
|3.238.800
|% 10,00
|
|CANTE
|18,15
|152.609.538
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.531.256
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|158.241.069
|% 9,93
|
|SELVA
|9,42
|102.709.569
|% 9,66
|
|PAMEL
|145,80
|74.036.878
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|794.541.480
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.320.256.226
|% -9,97
|
|GRTRK
|28,02
|944.227.091
|% -9,96
|
|GESAN
|50,35
|742.851.562
|% -9,93
|
|ASTOR
|45,66
|2.958.213.471
|% 1,02
|
|EUPWR
|70,00
|2.320.256.226
|% -9,97
|
|THYAO
|124,80
|2.058.871.306
|% -2,27
|
|KOZAL
|16,22
|1.729.319.929
|% -2,87
|
|GUBRF
|219,20
|1.633.918.961
|% 3,49
|
|EKGYO
|5,30
|772.658.960
|% -3,28
|
|KOZAL
|16,22
|1.729.319.929
|% -2,87
|
|ISCTR
|10,63
|913.467.548
|% -0,19
|
|YKBNK
|9,15
|674.575.919
|% -2,03
|
|ASTOR
|45,66
|2.958.213.471
|% 1,02
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4941
|19,4987
|% 0,15
|
|Euro
|21,4551
|21,4661
|% 0,01
|
|Sterlin
|24,5113
|24,6342
|% 0,33
|
|Frank
|21,7342
|21,8652
|% -0,82
|
|Riyal
|5,1832
|5,2092
|% 0,05
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-40,96
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.258
|-27,08
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.511
|4.624
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.235
|2.305
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,89
|-0,43
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|2,78
|